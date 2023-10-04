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"Гірники" поступалися бельгійцям лише кілька хвилин.

Донецький Шахтар U-19 переміг однолітків з Антверпена у другому матчі групового етапу Юнацької ліги УЄФА. Матч проходив у місті Лір, Бельгія, на Герман Вандерпуртенстадіон.

Команди обмінялися голами на початку поєдинку. Першими відзначилися господарі, а гості відповіли реалізованим пенальті вже за 4 хвилини.

Перемогу донеччанам приніс гол Демченка на 73-й хвилині. Завдяки цій перемозі Шахтар обійшов Антверпен у турнірній таблиці і тепер посідає третю сходинку. Порту та Барселона свій матч розпочнуть сьогодні ж, 4 жовтня, о 17:00.

Антверпен U-19 — Шахтар U-19 1:2

Голи: Деляпорт, 14 — Глущенко, 18 (пен.), Демченко, 73

Попередження: Шелекета, 83

Антверпен U-19: Девалькенір — Рендерс, Деляпорт, Верстратен, Тюйпенс — Смітс, Хореманс, Куртенс (Ван Хельден, 86) — Абдельхамід (Геддар, 65), Вандеплас, Годеляйн (Домс, 80)

Шахтар U-19: Кравець — Шелекета, Роспутько, Огарков, Галонський (Бац, 52) — Цуканов (Костриця, 77), Лосенко, Бундаш (Трифаненко, 65) — Ющенко (Янович, 77), Гармаш (Демченко, 46), Глущенко

Нагадаємо, у першому турі групового етапу "гірники" поступилися Порту.