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Дивіться відео найкращих моментів матчу Юнацької ліги УЄФА, що відбувся 4 жовтня 2023 року, 13:00.

У рамках другого туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА донецький Шахтар U-19 здобув вольову перемогу над однолітками з Антверпена.

Юнацька команда бельгійського клубу відкрила рахунок у матчі на 14-й хвилині. Вже за кілька хвилин "гірники" відзначилися з пенальті, зрівнявши рахунок. Вирішальний гол донеччанами було забито на 73-й хвилині поєдинку.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Антверпен U-19 — Шахтар U-19 у 2 турі групового етапу Юнацької ліги УЄФА-2023/24:

Антверпен U-19 — Шахтар U-19 1:2

Голи: Деляпорт, 14 — Глущенко, 18 (пен.), Демченко, 73

Попередження: Шелекета, 83

Антверпен U-19: Девалькенір — Рендерс, Деляпорт, Верстратен, Тюйпенс — Смітс, Хореманс, Куртенс (Ван Хельден, 86) — Абдельхамід (Геддар, 65), Вандеплас, Годеляйн (Домс, 80)

Шахтар U-19: Кравець — Шелекета, Роспутько, Огарков, Галонський (Бац, 52) — Цуканов (Костриця, 77), Лосенко, Бундаш (Трифаненко, 65) — Ющенко (Янович, 77), Гармаш (Демченко, 46), Глущенко