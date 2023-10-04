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Турнір буде проводитися у іншому форматі.

Матчі-відкриття ЧС-2030 відбудуться в Уругваї, Парагваї та Аргентині - повідомляє журналіст Алехандро Домінгес.

Мундіаль буде проходити за новим форматом з 2026 року, а склад учасників буде розширено до 48.

Окрім того, він пройде в рік століття першого чемпіонату світу, який проходив саме в Уругваї.

FIFA також розглядає варіант із "мандрівним" ЧС, де Південна Америка прийме лише стартові поєдинки, а наступні скоріше всього пройдуть у інших країнах, проте конкретні деталі цього плану поки не розголошуються.