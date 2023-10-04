Тренер висловився стосовно скандального матчу чемпіонату.
Юрген Клопп - Getty Images
04 жовтня 2023, 17:34
Юрген Клопп висловив думку щодо скандального поєдинку проти Тоттенгема - цитує наставника Фабріціо Романо.
"Я думаю, що єдиним рішенням щодо матчу Тоттенгем – Ліверпуль повинно бути перегравання.
Мабуть, цього не станеться. Я думаю, що це достатньо безпрецедентний випадок, такого не було раніше".
Німецький фахівець також розкритикував арбітрів матчу в Лондоні, сказавши, що раніше не бачив такої гри з найбільш несправедливими обставинами та божевільними рішеннями.