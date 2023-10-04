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Спадковий принц Мухаммед ібн Салман підтвердив, що його країна не втратила надію стати господаркою футбольного мундіалю у майбутньому.

Напередодні стало відомо про те, що ювілейний чемпіонат світу-2030 вперше в історії пройде на трьох континентах та в шести країнах: Марокко, Іспанія та Португалія стануть господарками цього мундіалю, проте перші три матчі турніру пройдуть в Уругваї, Аргентині та Парагваї.

Спочатку Саудівська Аравія не приховувала свого бажання стати країною-господаркою ЧС-2030, проте згодом вирішила заявку не подавати. Втім, спадковий принц Мухаммед ібн Салман заявив, що його країна подає заявку на проведення чемпіонату світу в 2034 році.

"Наше бажання прийняти чемпіонат світу з футболу у 2034 році є відображенням всебічного відродження Королівства, якого воно досягло на всіх рівнях.Це відродження зробило Королівство лідерським центром і міжнародним інтерфейсом для проведення найбільших і найважливіших глобальних подій у різних галузях, маючи можливості, економічні складові та велику культурну спадщину

Намір прийняти чемпіонат світу є підтвердженням явних і великих зусиль, докладених Королівством для поширення послань миру та любові у світі, серед яких спорт є одним із найважливіших і видатних аспектів, оскільки є важливим засобом зустрічі людей різного етносу і мультикультуралізму, чого Королівство прагне досягти в різних сферах, включно зі спортом", — цитує слова спадковий принца Мухаммеда ібн Салмана державна Saudi Press Agency.