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І вона досі з ним?

Златан Ібрагімович та шведська акторка Хелена Сегер разом вже 20 років, але досі не знаходяться у шлюбному союзі. Легенда світового футболу пояснив, чому до сих пір не одружився на своїй дівчині, з якою вони виховують двох спільних дітей.

"Я зробив своїй супутниці пропозицію. Вона сказала ні. Це було кілька років тому. Я сказав, що через 20 років вона заслуговує на те, щоб вийти заміж за мене.

Вона відповіла: Ні, мені не потрібно виходити за тебе заміж, щоб бути з тобою. Вона сильна, дуже сильна."

На питання "чи зробить Златан ще одну пропозицію", легенда відповіла наступним чином: