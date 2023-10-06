Сегер та Златан, Getty Images
06 жовтня 2023, 20:34
Златан Ібрагімович та шведська акторка Хелена Сегер разом вже 20 років, але досі не знаходяться у шлюбному союзі. Легенда світового футболу пояснив, чому до сих пір не одружився на своїй дівчині, з якою вони виховують двох спільних дітей.
"Я зробив своїй супутниці пропозицію. Вона сказала ні. Це було кілька років тому. Я сказав, що через 20 років вона заслуговує на те, щоб вийти заміж за мене.
Вона відповіла: Ні, мені не потрібно виходити за тебе заміж, щоб бути з тобою. Вона сильна, дуже сильна."
На питання "чи зробить Златан ще одну пропозицію", легенда відповіла наступним чином:
"Ні. Вона мала один шанс. Другого шансу вона не матиме.
Але в нас двоє синів, тож це навіть важливіше, ніж бути одруженими", — наводить слова шведа сайт sportbible.com.