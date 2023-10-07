Сербський півзахисник дублем допоміг своїй команді перемогти.
Сергій Мілінкович-Савич, фото Аль-Хіляль
07 жовтня 2023, 20:21
У рамках дев'ятого туру чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Ахдуд приймав Аль-Хіляль. Гості очікувано здобули впевнену перемогу.
Аль-Хіляль відкрив рахунок у матчі вже на 10-й хвилині — відзначився бразильський вінгер Мікаел. Наприкінці першого тайму протягом трьох хвилин захисник господарів Аль-Рубайе отримав дві жовті картки та був вилучений з поля.
На 71-й хвилині поєдинку дебютний гол за Аль-Хіляль забив сербський півзахисник Сергій Мілінкович-Савич.
Вже за 12 хвилин йому вдалося оформити дубль — Аль-Давсарі не реалізував пенальті, а серб вдало зіграв на добиванні. Цей гол став останнім у матчі.
Аль-Ахдуд — Аль-Хіляль 0:3
Голи: Мікаел, 10, Мілінкович-Савич, 71, 83
Гол Александара Мітровича (Аль-Хіляль) на 47-й хвилині було скасовано через офсайд
На 83-й хвилині Салем Аль-Давсарі (Аль-Хіляль) не реалізував пенальті
Вилучення: Аль-Рубайе, 45+4 (друга жовта картка)
Завдяки цій перемозі Аль-Хіляль очолив турнірну таблицю чемпіонату Саудівської Аравії. Вони залишаються єдиною командою, яка не програвала у цьому сезоні.