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Сербський півзахисник дублем допоміг своїй команді перемогти.

У рамках дев'ятого туру чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Ахдуд приймав Аль-Хіляль. Гості очікувано здобули впевнену перемогу.

Аль-Хіляль відкрив рахунок у матчі вже на 10-й хвилині — відзначився бразильський вінгер Мікаел. Наприкінці першого тайму протягом трьох хвилин захисник господарів Аль-Рубайе отримав дві жовті картки та був вилучений з поля.

На 71-й хвилині поєдинку дебютний гол за Аль-Хіляль забив сербський півзахисник Сергій Мілінкович-Савич.

Вже за 12 хвилин йому вдалося оформити дубль — Аль-Давсарі не реалізував пенальті, а серб вдало зіграв на добиванні. Цей гол став останнім у матчі.

Аль-Ахдуд — Аль-Хіляль 0:3

Голи: Мікаел, 10, Мілінкович-Савич, 71, 83

Гол Александара Мітровича (Аль-Хіляль) на 47-й хвилині було скасовано через офсайд

На 83-й хвилині Салем Аль-Давсарі (Аль-Хіляль) не реалізував пенальті

Вилучення: Аль-Рубайе, 45+4 (друга жовта картка)

Завдяки цій перемозі Аль-Хіляль очолив турнірну таблицю чемпіонату Саудівської Аравії. Вони залишаються єдиною командою, яка не програвала у цьому сезоні.