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Бразильський вінгер забив у ворота іранського клубу.

Вінгер Аль-Хіляля Неймар забив у ворота іранського Нассаджі Мазандарана у рамках Ліги чемпіонів АФК. Команда, яку представляє бразилець, здобула впевнену перемогу у матчі другого туру групового етапу.

Неймар відзначився дебютним голом на 58-й хвилині матчу проти іранців, коли рахунок вже був 0:1 на користь саудівського клубу. Раніше бразильський гравець відзначався лише гольовими передачами. Їх у нього три в п'яти матчах (включно з цим) за Аль-Хіляль в усіх турнірах.

Нассаджі Мазандаран — Аль-Хіляль 0:3

Голи: Мітрович, 18, Неймар, 58, Аль-Шехрі, 90+3

Після перемоги у другому турі групового етапу саудівський клуб ділить першу сходинку у групі з узбецьким Навбахором, з яким у першому турі вони зіграли внічию (1:1). У наступному турі, який відбудеться 23 жовтня, їм протистоятиме індійський Мумбай Сіті.