Вінгер Аль-Хіляля Неймар забив у ворота іранського Нассаджі Мазандарана у рамках Ліги чемпіонів АФК. Команда, яку представляє бразилець, здобула впевнену перемогу у матчі другого туру групового етапу.

Неймар відзначився дебютним голом на 58-й хвилині матчу проти іранців, коли рахунок вже був 0:1 на користь саудівського клубу. Раніше бразильський гравець відзначався лише гольовими передачами. Їх у нього три в п'яти матчах (включно з цим) за Аль-Хіляль в усіх турнірах.

