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Що з цим світом не так?

Колишнього футболіста Маккабі Петах-Тиква, Бейтара, Хапоеля Тель-Авів, Бней Єгуди, Бней Сахнін та кіпрського Аполлону Ліора Асуліна вбили під час нападу з боку ХАМАС. Про це повідомляє ізраїльський портал Ynet

43-річний Асулін у цей час перебував на вечірці в кібуці Реїм, де, як передбачається і був вбитий. Сьогодні вранці було знайдено тіло колишнього футболіста.