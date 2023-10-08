Ліор Асулін, Getty Images
08 жовтня 2023, 16:49
Колишнього футболіста Маккабі Петах-Тиква, Бейтара, Хапоеля Тель-Авів, Бней Єгуди, Бней Сахнін та кіпрського Аполлону Ліора Асуліна вбили під час нападу з боку ХАМАС. Про це повідомляє ізраїльський портал Ynet
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43-річний Асулін у цей час перебував на вечірці в кібуці Реїм, де, як передбачається і був вбитий. Сьогодні вранці було знайдено тіло колишнього футболіста.
У середині 00-х Ліор Асулін вважався одним з найкращих нападників місцевого чемпіонату, двічі займаючи друге місце у підсумковому списку голеадорів чемпіонату Ізраїлю.