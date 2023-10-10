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Турнір складався з чотирьох дивізіонів та проходив у чотирьох країнах.

Минулої неділі, 8 жовтня, у бельгійському Бланкенберзі завершилися дебютні матчі Ліги націй серед футбольних національних команд, сформованих з гравців з ампутацією кінцівок. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Міжнародний турнір складався з чотирьох дивізіонів та проходив у чотирьох країнах. Через цей турнір команди мали змогу кваліфікуватись на Євро-2024 у Франції.

У дивізіоні С виступила збірна України, яка обіграла Грецію (2:1) та Бельгію (1:0), а також зіграла внічию з Грузією та Ізраїлем — обидва матчі без голів.

Україна набрала однакову кількість очок з Грузією, але поступилася грузинам путівкою до дивізіону В через гіршу різницю забитих і пропущених м'ячів. У дивізіон D опустилася Бельгія.