Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда Сергія Реброва провела тренування у Празі.

Збірна України зібралась в Празі та проводить підготовку до матчів відбору до чемпіонату Європи 2024 року проти Північної Македонії та Мальти.

На Страговський стадіон, де відбувалось тренування, прибули 23 гравці, у тому числі й ті, хто приєднався до збірної сьогодні, — Кривцов, Зінченко, Михайліченко та Піхальонок (Сваток та Різник прибудуть до табору національної команди завтра). Продовжує індивідуальний період реабілітації Денис Попов.

Після загальної пробіжки та розминки більшість збірників перейшли до основної частини тренування. Водночас деякі з гравців, які нещодавно мали інтенсивні матчі за клуби або тривалі переїзди — Олександр Зінченко, Сергій Кривцов, Ілля Забарний, Віталій Миколенко та Сергій Сидорчук, — обмежилися сьогодні біговою роботою.

Стверджується, що завтра, після вирівнювання функціональної форми виконавців, на команду чекатиме заняття в більшому чисельному складі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що свій найближчий матч команда Реброва проведе проти Північної Македонії. Гра відбудеться 14 жовтня о 16:00 за київським часом. Потім буде матч із Мальтою – 17 жовтня.