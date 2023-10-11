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Аргентинський фахівець залишив катарський клуб.

Аль-Духаїль на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення Ернана Креспо з посади головного тренера першої команди.

Причиною розірвання контракту на обопільних підставах стали нещодавнє погіршення результатів команди та зменшення шансів на вихід до наступного раунду Ліги чемпіонів АФК після поразки від іранського Персеполіса вдома (0:1).

Креспо очолював Аль-Духаїль з березня 2022 року, а в минулому сезоні він виграв чемпіонат Катару, Кубок Катару та Кубок зірок Катару, паралельно дійшовши до півфіналу Ліги чемпіонів АФК.

Раніше повідомлялося, що новим головним тренером Аль-Духаїля стане колишній керманич ПСЖ Крістоф Галтьє, який вже підписав контракт та очікує офіційного представлення.