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Новому наставнику пропонується зарплата у розмірі 50 тисяч доларів на місяць.

Федерація футболу Коста-Ріки вирішила здивувати футбольну спільноту під час пошуку нового головного тренера для збірної.

Збірна Коста-Ріки вже чотири місяці без нового наставника після відходу Луїса Фернандо Суареса. Зараз роль виконувача обов'язків головного тренера виконує Клаудіо Вівас.

Тим часом, футбольне керівництво країни займається пошуками нового наставника і робить це оригінальним чином — на іспанському порталі Futbol Jobs опубліковано оголошення з вакансією головного тренера.

Фахівцеві пропонується зарплата у розмірі 50 тисяч доларів на місяць і вказано, що федерація готова забезпечити його технічним персоналом.

На сьогоднішній день вакансією зацікавилися 22 кандидати. Незабаром рекрутери відберуть кращих і представлять їх на розгляд федерації.

На минулому ЧС-2022 Коста-Ріка посіла останнє місце у групі, поступившись Іспанії та Німеччині, а також обігравши Японію.