ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Воротар висловився про образи з боку вболівальників.

Воротар збірної Коста-Рики Кейлор Навас прокоментував відношення вболівальників до гравців під час поразок.

"Справжній фанат футболу – це той, хто підтримує у важкі хвилини. Але наша культура не така. Я дуже хочу, щоб вона змінилась. Але поки що так, як є. Після голу вболівальники святкують та обіймають один одного, а потім після пропущеного погано висловлюються та срут на наших мам.

Звучить погано, але це правда. Можливо, мені не слід було використовувати це слово, проте футболісти переживають це на власній шкірі. Ми не хочемо програвати, ми хочемо перемагати. Чи ви думаєте інакше? Я хочу перемогти Іспанію, Німеччину, всіх та стати чемпіонами світу.

Люди не розуміють, що перед нами дуже сильний та статусний суперник, що це гравці високого рівня, багато їх бачать лише по телевізору, вони грають у Лізі чемпіонів та деякі чемпіони світу. Це не виправдання, це реальність", — сказав Навас.

Нагадаємо, що Коста-Рика програла два матчі у груповому турнірі ЧС-2022 (Іспанії та Німеччині) і один поєдинок виграла (в Японії).