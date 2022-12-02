ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату світу, що відбувся 1 грудня 2022, 21:00.

У матчі групового етапу третього туру чемпіонату світу у рамках групи Е збірна Німеччини переграла Коста-Рику з рахунком 4:2, проте залишилася за бортом плей-оф Мундіалю. Далі йдуть команди Японії та Іспанії.

Відзначимо, що Бундестім не виходить з групи на світовій першості вдруге поспіль. Перед тим німцям вдалося виграти почесний трофей у 2014.

Огляд матчу:

Коста-Ріка — Німеччина 2:4

Голи: Техеда, 58, Варгас, 70 — Гнабрі, 10, Гаверц, 73, 85, Фюллькруг, 89



Коста-Ріка: Навас — Фуллер (Беннетт, 74), Дуарте, Востон, Варгас, Овьєдо (Контрерас, 90+3) — Агілера (Салас, 46), Борхес, Техеда (Вілсон, 90+3), Кемпбелл — Венегас (Маттарріта, 74).



Німеччина: Ноєр — Кімміх, Зюле (Гінтер, 90+3), Рюдігер, Раум (Гаверц, 66) — Горецка (Клостерманн, 46), Гюндоган (Фюллькруг, 55) — Гнабрі, Мусіала, Сане — Мюллер (Гьотце, 67).



Попередження: Дуарте.