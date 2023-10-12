Ще одне можливе цікаве рішення по ВАР.
ВАР, Getty Images
12 жовтня 2023, 16:38
Голова Футбольної асоціації Англії та директор IFAB Марк Буллінгем розповів, що, як йому відомо, Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB), яка займається веденням та регулюванням правил гри у футбол, попросили розглянути можливість розширення застосування ВАР при призначенні штрафних ударів та кутових. Його слова наводить The Guardian.
"Думаю, нам дуже не хотілося б, щоб зупинки в грі траплялися набагато частіше, ніж зараз, але ми добре обговоримо це питання", — сказав директор IFAB Марк Буллінгем.
Раніше повідомялося про ще одне можливе рішення стосовно ВАР.