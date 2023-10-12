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Ще одне можливе цікаве рішення по ВАР.

Голова Футбольної асоціації Англії та директор IFAB Марк Буллінгем розповів, що, як йому відомо, Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB), яка займається веденням та регулюванням правил гри у футбол, попросили розглянути можливість розширення застосування ВАР при призначенні штрафних ударів та кутових. Його слова наводить The Guardian.

"Думаю, нам дуже не хотілося б, щоб зупинки в грі траплялися набагато частіше, ніж зараз, але ми добре обговоримо це питання", — сказав директор IFAB Марк Буллінгем.

Раніше повідомялося про ще одне можливе рішення стосовно ВАР.