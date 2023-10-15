Гвідо Бургшталлер повернувся до виступів за збірну Австрії - повідомляє офіційний Twitter команди

Форвард викликаний на матч проти Азербайджану у кваліфікації до Євро-2024. 

Раніше він завершив кар'єру у національній збірній у 2019 році. 

Загалом у складі колективу йому вдало оформити 2 голи та 1 асист. 