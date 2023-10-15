Інше

Форвард повернувся до команди.

Гвідо Бургшталлер повернувся до виступів за збірну Австрії - повідомляє офіційний Twitter команди.

Форвард викликаний на матч проти Азербайджану у кваліфікації до Євро-2024.

Раніше він завершив кар'єру у національній збірній у 2019 році.

Загалом у складі колективу йому вдало оформити 2 голи та 1 асист.