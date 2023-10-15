Інше 15 жовтня 2023, 22:57 Бургшталлер відновив кар'єру у збірній Австрії Форвард повернувся до команди. Гвідо Бургшталлер - Getty Images 15 жовтня 2023, 22:57 Гвідо Бургшталлер повернувся до виступів за збірну Австрії - повідомляє офіційний Twitter команди. Форвард викликаний на матч проти Азербайджану у кваліфікації до Євро-2024. Раніше він завершив кар'єру у національній збірній у 2019 році. Загалом у складі колективу йому вдало оформити 2 голи та 1 асист. Люди Гвідо Бургшталлер Команди Австрія Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте