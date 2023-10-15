Челсі вважає, що в майбутньому Михайло Мудрик здатен виграти Золотий м'яч - повідомляє ресурс Football London

Лондонський колектив вірить в потенціал гравця. 

Михайло перейшов на Стемфорд Брідж з Шахтаря за 70 мільйонів євро. 

У поєдинку проти Фулгема вінгер забив перший гол у складі англійського гранду. 