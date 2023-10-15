Англія 15 жовтня 2023, 22:32 Челсі вважає, що Мудрик може в майбутньому виграти Золотий м'яч Клуб вірить в свого зіркового футболіста. Михайло Мудрик - Getty Images 15 жовтня 2023, 22:32 Челсі вважає, що в майбутньому Михайло Мудрик здатен виграти Золотий м'яч - повідомляє ресурс Football London. Лондонський колектив вірить в потенціал гравця. Михайло перейшов на Стемфорд Брідж з Шахтаря за 70 мільйонів євро. У поєдинку проти Фулгема вінгер забив перший гол у складі англійського гранду. Люди Михайло Мудрик Команди Челсі Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте