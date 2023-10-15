Англія

Клуб вірить в свого зіркового футболіста.

Челсі вважає, що в майбутньому Михайло Мудрик здатен виграти Золотий м'яч - повідомляє ресурс Football London.

Лондонський колектив вірить в потенціал гравця.

Михайло перейшов на Стемфорд Брідж з Шахтаря за 70 мільйонів євро.

У поєдинку проти Фулгема вінгер забив перший гол у складі англійського гранду.