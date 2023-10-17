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Через теракт було скасовано матч між збірними Бельги та Швеції.

Співробітники поліції застрелили людину, яка вбила двох шведських вболівальників у Брюсселі. Про це повідомляє ВВС.

Підозрювану людину було застрелено в кафе, яке знаходиться в районі Схарбек.

Міністр внутрішніх справ Бельгії Аннеліс Верлінден заявила, що чоловік, якого застрелили, ймовірно, був підозрюваним у скоєнні зазначеного злочину.

Особу застреленого ще слід уточнити, але раніше була інформація, що шведських фанатів, можливо, вбив 45-річний тунісець Лассуєд Абдеслам.

Тим часом La Libre повідомляє, що контртерористична операція триває, оскільки поліція шукає ще двох осіб, які причетні до злочину.

Через цей інцидент, вчора, 16 жовтня, було скасовано матч відбору Євро-2024 між збірними Бельгії та Швеції, а у місті було оголошено найвищий рівень терористичної небезпеки.