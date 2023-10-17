Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Франція посилила контроль на кордоні.

Франція посилила контроль на кордонах країни, про що наказав Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен. Про це повідомляє BFM TV.

Це пов'язано з терактом у центрі Брюсселя, де перед матчем відбору Євро-2024 між збірними Бельгії та Швеції невідомий у помаранчевому жилеті з криками "Аллах акбар" застрелив двох шведських фанатів, а ще одна людина отримала поранення.

Наразі поліція вже розпочала розслідування інциденту та ведеться пошук злочинця, який все ще перебуває на волі.

Видання La Derniere Heure повідомляє, що злочинця звуть Лассуед Абдеслам, який родом із Тунісу. Він є прохачем притулку.

Після інциденту Абдеслам під псевдонімом Slayem Slouma записав відео, в якому розповів про вбивство трьох шведських вболівальників. Лассуед також є членом терористичної організації.

Додамо, що через цей трагічний інцидент матч відбору Євро-2024 було скасовано після першого тайму, який закінчився з рахунком 1:1.