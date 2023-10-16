Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Це відбулось через вбивство фанатів.

Збірна Бельгії в рамках відбіркового матчу до чемпіонату Європи 2024 року приймала на своєму полі збірну Швеції, проте команди не дограють матч сьогодні.

Офіційні особи в перерві прийняли рішення не продовжувати гру через шокуючу подію, що відбулась за межами арени — терорист вбив двох фанатів збірної Швеції в Брюсселі. В мережі вже шириться відео зі зверненням потенційного вбивці, в якому він заявив, що є частиною ІДІЛ та вбив "невірних".

В перерві стало відомо, що збірна Швеції відмовляється виходити на другий тайм проти Бельгії після новини, а згодом диктор на стадіоні оголосив про припинення матчу.

Правоохоронці працюють над пошуком винного. Стверджується, що рівень терористичної загрози піднято до четвертого.