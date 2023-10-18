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Єврокубковий поєдинок відбудеться сьогодні, 18 жовтня, о 15:30 за київським часом.

Сьогодні, 18 жовтня, відбудеться матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів серед жіночих команд, в якому зустрінуться полтавська Ворскла та італійська Рома.

У першій зустрічі, яка пройшла в Римі, італійки були сильнішими з рахунком 3:0.

Гра у відповідь також пройде в Римі на Stadio Tre Fontane. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Зазначимо, що після семи ігор Ворскла посідає друге місце у чемпіонаті України, відстаючи від Кривбасу на шість балів, але має дві гри в запасі. У свою чергу, Рома лідирує в першості своєї країни після чотирьох турів, ділячи перше місце з туринським Ювентусом, набравши по 12 очок.