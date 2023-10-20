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Француз був автором всіх голів поєдинку проти Ат-Таавуна.

У рамках десятого туру чемпіонату Саудівської Аравії Ат-Таавун приймав Аль-Іттіхад. Сильнішого команди так і не виявили, поділивши очки.

Французький центральний нападник команди гостей Карім Бензема вивів її вперед на 22-й хвилині гри. Вже за 4 хвилини він відзначився знову, але на цей раз автоголом. Цей результативний удар був останнім у поєдинку.

На рахунку француза 4 голи і 2 асисти у 8 матчах за Аль-Іттіхад у чемпіонаті Саудівської Аравії, включно з цією грою.

Ат-Таавун — Аль-Іттіхад 1:1

Голи: Бензема, 26 (автогол) — Бензема, 22

Попередження: Флавіу, 90+1 — Амдалла, 38, Феліпе, 90+1

Таким чином, Аль-Іттіхад втратив шанс обійти Ат-Таавун у турнірній таблиці, яка станом на зараз виглядає наступним чином: