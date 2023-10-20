Саудити серйозно взялися за футбол.
Жіночий кубок чемпіоната світу, Getty Images
20 жовтня 2023, 22:36
Саудівська Аравія претендує на проведення жіночого чемпіонату світу у 2035 році. Про це повідомляє BBC
.
З цього приводу виступила технічний директор жіночої збірної Саудівської Аравії Моніка Стааб.
"Я вірю, що це блискуче майбутнє для жіночого футболу в Саудівській Аравії.
Вони хочуть провести чемпіонат світу серед чоловіків у Саудівський Аравії – чому б не провести чемпіонат світу серед жінок у 2035 році?
Зараз ми готуємо команду, яка готова конкурувати як мінімум на такому рівні", — сказала Стааб.