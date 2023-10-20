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Саудити серйозно взялися за футбол.

Саудівська Аравія претендує на проведення жіночого чемпіонату світу у 2035 році. Про це повідомляє BBC

З цього приводу виступила технічний директор жіночої збірної Саудівської Аравії Моніка Стааб.

"Я вірю, що це блискуче майбутнє для жіночого футболу в Саудівській Аравії.

Вони хочуть провести чемпіонат світу серед чоловіків у Саудівський Аравії – чому б не провести чемпіонат світу серед жінок у 2035 році?

Зараз ми готуємо команду, яка готова конкурувати як мінімум на такому рівні", — сказала Стааб.