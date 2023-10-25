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На Football.ua доступна відео онлайн-трансляція поєдинку з футзалу.

Чинний чемпіон України, київський ХІТ, у рамках першого туру групового етапу футзальної Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 зустрінеться з незмінним упродовж останніх трьох років чемпіоном Португалії, лісабонським Спортінгом.

Команди зіграють на паркеті стадіону Рибняк у хорватському місті Оміш.

Гра відбудеться 25 жовтня, о 17:00.

Нагадаємо, що в квартеті 1, у складі якого виступають Спортінг та ХІТ, також присутні казахстанський Аят та хорватський Ольміссум.