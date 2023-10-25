До вашої уваги трансляція другого півфінального поєдинку плей-оф переможців Юнацької ліги УЄФА, що відбудеться 25 жовтня о 17:00.
Рух - Сараєво, фото львівського клубу
25 жовтня 2023, 13:27
У рамках другого півфінального поєдинку плей-оф переможців Юнацької ліги УЄФА боснійське Сараєво прийматиме однолітків із львівського Руху.
Цей матч відбудеться сьогодні, 25 жовтня, на стадіоні Асім Ферхатович-Хасе. Гра почнеться о 17:00 за київським часом. Головний арбітр поєдинку — румун Маріан Барбу.
У прямому ефірі матч Сараєво — Рух транслюватиме медіасервіс MEGOGO.
ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ САРАЄВО (БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА) — РУХ U-19 (УКРАЇНА)
Нагадаємо, у першому поєдинку львів'яни не змогли дотиснути Сараєво, здобувши лише нічию.