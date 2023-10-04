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Матч-відповідь відбудеться наприкінці жовтня.

Львівський Рух зіграв внічию з боснійським Сараєво у першому матчі першого раунду шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА. Гра відбувалася у польському місті Стальова Воля, на стадіоні місцевої Сталі.

Українська команда пропустила першою. На 23-й хвилині результативним ударом відзначився капітан гостей півзахисник Нуркович.

У другому таймі капітан господарів Кітела відповів своїм голом, реалізувавши пенальті. Вже у доданий час захисник Руху отримав дві жовті картки і був вилучений з поля.

Рух U-19 — Сараєво U-19 1:1

Голи: Кітела, 66 (пен.) — Нуркович, 23

Попередження: Бойко, 76, Пастух, 86, Кітела, 90+2, Музичук, 90+6 — Люковач, 72, Нуркович, 90+5

Вилучення: Кітела, 90+4 (друга жовта картка)

Рух U-19: Бакус — Кітела, Турко, Холод, Поповський — Пастух, Бойко, Денисов (Штокал, 88) — Касарда (Шайда, 67), Панченко (Музичук, 82), Квас

Сараєво U-19: Шуткович — С. Попович, Челік, Алаймович, Коленда — Бездроб (Босняк, 82), Нуркович, Хамзич, Люковац (Туркович, 87), Праменкович — Плочо (А. Попович, 67)

Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться у середу, 25 жовтня. Він розпочнеться о 19:00. У разі підсумкової перемоги над Сараєво, на львів'ян очікує переможець пари Фамалікан (Португалія) — Мідтьюлланн (Данія).