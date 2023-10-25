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Дивіться відео найкращих моментів матчу Юнацької ліги УЄФА, що відбувся 25 жовтня 2023 року, 17:00.

У півфіналі кваліфікації Юнацької ліги УЄФА в рамках шляху чемпіонів відбувся матч-відповідь між Сараєво U-19 та Рухом U-19, в якому перемогу здобув український колектив.

Вже на четвертій хвилині львів'яни пропустили гол господарів поля, проте у підсумку зуміли не просто відігратися, а відправити у ворота суперників три м'ячі та пройти до наступного раунду відбору.

У другому раунді Юнацької ліги УЄФА Рух зіграє проти датського Мідтьюлланна, який у серії пенальті пройшов португальський Фамалікан.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Сараєво — Рух у Юнацькій лізі УЄФА-2023/24:



Сараєво U-19 – Рух U-19 1:3 (перший матч – 1:1)

Голи: Бездроб, 4 – Панченко, 24, Квас, 65, Пастух, 84.

Рух U-19: Бакус, Поповський, Холод, Турко, Гришкевич, Хмельовський (Бойко, 90), Пастух, О. Федор (Шайда, 84), Квас, Касарда (Бондар, 90), Панченко (Денисов, 68)

Попередження: Касарда, Поповський.

На 27 хвилині Касарда (Рух) не реалізував пенальті (воротар).