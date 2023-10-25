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Львівська команда здобула вольову перемогу та вийшла у другий раунд єврокубкового турніру.

Сьогодні, 25 жовтня, львівський Рух вдруге зустрічався з боснійським Сараєво у матчі першого раунду Юнацької ліги УЄФА, тоді як перша гра закінчилася з рахунком 1:1.

Вже на четвертій хвилині львів'яни пропустили гол господарів поля у виконанні Бездроба. За двадцять хвилин гості відігралися зусиллями Панченка, який замкнув простріл від Поповського.

Ще за три хвилини українці заробили пенальті після фолу на Федорі, але воротар суперника парирував удар Касарди та зберіг нічийний рахунок на табло.

На 65 хвилині другого тайму Рух вийшов уперед, після того як Квас скористався помилкою захисника і пробив повз воротаря. Остаточну крапку у матчі поставив Пастух, який гарно перекинув голкіпера та встановив рахунок – 3:1 на користь львів'ян.

У другому раунді Юнацької ліги УЄФА Рух зіграє проти датського Мідтьюлланна, який у серії пенальті пройшов португальський Фамалікан.

Сараєво U-19 – Рух U-19 1:3 (перший матч – 1:1)

Голи: Бездроб, 4 – Панченко, 24, Квас, 65, Пастух, 84.

Рух U-19: Бакус, Поповський, Холод, Турко, Гришкевич, Хмельовський (Бойко, 90), Пастух, О. Федор (Шайда, 84), Квас, Касарда (Бондар, 90), Панченко (Денисов, 68)

Попередження: Касарда, Поповський.

На 27 хвилині Касарда (Рух) не реалізував пенальті (воротар).