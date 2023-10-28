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фото ФК ХІТ
28 жовтня 2023, 13:19
Чинний чемпіон України, київський ХІТ, у рамках третього туру групового етапу футзальної Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 зустрінеться з представником Казахстану, Аятом.
Команди зіграють на паркеті стадіону Рибняк у хорватському місті Оміш.
Гра відбудеться 28 жовтня, о 17:00.
Нагадаємо, що в квартеті 1, у складі якого виступають Аят та ХІТ, також присутні лісабонський Спортінг та хорватський Ольміссум.
ХІТ обіграв хорватів із рахунком 4:1 та зіграв унічию з португальцями 2:2.