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На Football.ua доступна відео онлайн-трансляція поєдинку з футзалу.

Чинний чемпіон України, київський ХІТ, у рамках третього туру групового етапу футзальної Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 зустрінеться з представником Казахстану, Аятом.

Команди зіграють на паркеті стадіону Рибняк у хорватському місті Оміш.

Гра відбудеться 28 жовтня, о 17:00.

Нагадаємо, що в квартеті 1, у складі якого виступають Аят та ХІТ, також присутні лісабонський Спортінг та хорватський Ольміссум.

ХІТ обіграв хорватів із рахунком 4:1 та зіграв унічию з португальцями 2:2.