Футзал

Київська команда уникнула поразки від португальців у заключному відрізку очного протистояння.

У рамках першого туру групового етапу футзальної Ліги чемпіонів київський ХІТ зустрівся з лісабонським Спортінгом.

У першому таймі португальський гранд повів у рахунку, проте завдяки Абакшину киянам вдалось доволі швидко повернути паритет на табло.

Вже у другій половині зустрічі Спортінг знову забив, тому Абакшину довелося вдруге рятувати ХІТ від поразки та забивати свій другий м'яч у цьому поєдинку, який у підсумку завершився з рахунком 2:2.

Нагадаємо, у наступному турі ХІТ зустрінеться з Олміссумом. Гра відбудеться у четвер, 26 жовтня, о 21:00.

Спортінг — ХІТ 2:2

Голи: Зіки Ті, 15, Жоау Матуш, 27 – Абакшин, 15, 36

Спортінг: Рафаньїн – Зікі Ті, Жоау Матуш, Мерлім, Тайнан – Гонсалу, Гільєрме, Франса, Паулета, Дзялошинський, Соколов, Пані Варела, Маседу.

ХІТ: Сухів – Жук, Поночовий, Чернявський, Сірий – Кравець, Ліфер, Сметанко, Мельник, Підлюк, Журба, Шеремета, Педяш, Абакшин.