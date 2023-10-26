Футзал

Київська команда мінімально поступалася в рахунку до 36-ої хвилини, після чого здійснила камбек та забила чотири м'ячі.

У рамках другого туру групового етапу футзальної Ліги чемпіонів київський ХІТ зустрівся з хорватським Ольміссумом.

Суперник української команди повів у рахунку вже на першій хвилині завдяки голу Кустура, після чого киянам доволі довго не вдавалося хоча б повернути рівновагу в рахунку.

Втім, у заключному відрізку цього протистояння, а саме на 37-ій хвилині, ХІТ зрівняв рахунок після гола Педяша.

На 38-ій хвилині київська команда заробила чисельну перевагу через вилучення в Ольміссума, чим наші хлопці зуміли швидко скористатися — Педяш замкнув передачу та оформив дубль.

Оскільки хорватам потрібно було відіграватися, їхній тренерський штаб вирішив грати всіма польовими гравцями, після чого ХІТ двічі вразив пусті ворота та здобув підсумкову перемогу з рахунком 4:1, яка дозволила українській команді забезпечити собі місце в елітному раунді футзальної Ліги чемпіонів за один матч до закінчення групового етапу.

Нагадаємо, у наступному турі ХІТ зустрінеться з казахстанським Аятом, проте цей матч буде нести формальний характер з турнірної точки зору. Ця гра відбудеться у суботу, 28 жовтня, о 17:00.

Ольміссум – ХІТ 1:4

Голи: Кустура (1) – Педяш (36, 37), Сухов (39, 39)

Ольміссум: Розга, Кустура, Буковець, Юрліна, Ванха, Чизмич, Хрстич, Жилич, А.Юретич, Й.Юретич, Колобарич, Секулич, Стоянович, Сіровіца

ХІТ: Сухов, Жук, Поночовний, Чернявський, Сірий, Ліфер, Сметаненко, Мельник, Подлюк, Журба, Шеремета, Педяш, Абакшин, Кравець

Попередження: Секулич (13), Кустура (15) – Чернявський (19), Шеремета (37)

Вилучення: Секулич (37)