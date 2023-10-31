Аргентинець дав свій коментар.
Ерлінг Голанд, twitter.com/ballondor
31 жовтня 2023, 00:12
Володар Золотого м'яча-2023 Ліонель Мессі дав свій коментар після отримання нагороди.
"Колись Голанд і Мбаппе виграють Золотий м'яч.
Ерлінг заслужив на це, він виграв АПЛ, Лігу чемпіонів, будучи найкращим бомбардиром. Ця нагорода могла стати його сьогодні.
Я впевнений, що найближчими роками він виграє Золотий м'яч", — наводить слова Мессі журналіст Фабріціо Романо.
Нагадаємо, що для Мессі ця нагорода стала восьмою у кар'єрі.