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Аргентинець дав свій коментар.

Володар Золотого м'яча-2023 Ліонель Мессі дав свій коментар після отримання нагороди.

"Колись Голанд і Мбаппе виграють Золотий м'яч.

Ерлінг заслужив на це, він виграв АПЛ, Лігу чемпіонів, будучи найкращим бомбардиром. Ця нагорода могла стати його сьогодні.

Я впевнений, що найближчими роками він виграє Золотий м'яч", — наводить слова Мессі журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що для Мессі ця нагорода стала восьмою у кар'єрі.