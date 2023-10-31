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Одноклубник норвезького форварда віддав свою перевагу зірковому аргентинцю.

Напередодні відбулася церемонія вручення нагород за підсумками футбольного року від журналу France Football, під час якої свій восьмий Золотий м'яч у кар'єрі отримав нападник збірної Аргентини та Інтер Маямі Ліонель Мессі.

Іспанський центральний півзахисник Манчестер Сіті Родрі, який також був серед номінантів на цю нагороду разом зі своїм одноклубником Ерлінгом Голандом, також віддав би свій голос за 36-річного аргентинця.

"Хто заслуговував виграти Золотий м'яч-2023? Мессі. Але не кажіть про це Голанду!" — сказав Родрі напередодні офіційного вручення нагороди.

Нагадаємо, що особисто Родрі посів п'яту сходинку у голосуванні за володаря Золотого м'яча-2023, тоді як Ерлінг Голанд опинився на другому місці після Ліонеля Мессі та залишився задовольнятися званням кращого бомбардира минулого сезону.