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Співвласник Інтер Маямі планує влаштувати кучну вечірку з приводу виграшу аргентинцем його восьмого Золотого м'яча.

Напередодні відбулася церемонія вручення нагород за підсумками футбольного року від журналу France Football, під час якої свій восьмий Золотий м'яч у кар'єрі отримав нападник збірної Аргентини та Інтер Маямі Ліонель Мессі.

Легенда англійського футболу та співвласник Інтер Маямі Девід Бекхем поділився емоціями від того, що гравець його клубу став найкращим футболістом за підсумками минулого сезону.

"Це особливе відчуття, коли говориш, що Мессі є гравцем Інтер Маямі та частиною цього міста. Він відсвяткує це зі своїми товаришами по команді та своєю сім'єю так, як він захоче.

Але ми зробимо все можливе, щоб відсвяткувати це так, як прийнято в Маямі. Я впевнений, що ми зможемо влаштувати хорошу вечірку", — цитує слова Девіда Бекхема The Athletic.