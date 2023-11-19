Інше

Football.ua представляє переклад матеріалу FourFourTwo про найвидатніших гравців мундіалів.

Багато найкращих гравців усіх часів виступали на чемпіонаті світу, але вони не обов’язково демонстрували там свій найкращий футбол.

Проте були і винятки, з якими познайомимося більш детально у цьому матеріалі — другому щодо цієї теми.

Гаррінча

Гаррінча ("маленька пташка" португальською) був сучасником Пеле, але не був затьмарений найкращим бразильським гравцем усіх часів, тому що сам по собі був надзвичайно впливовим.

Переможець Кубка світу в 1958 і 1962 роках, Гаррінча став найкращим бомбардиром турніру у Чилі, де він оформив дубль у півфінальному матчі проти господарів турніру (4:2).

Мірослав Клозе

Надзвичайний німецький бомбардир Мірослав Клозе забив вражаючі 16 голів на чемпіонаті світу, в середньому по чотири за турнір. Зараз він є найкращим бомбардиром мундіалей та буде тримати пальму першості щонайменше до ЧС-2026.

Оформити видатний результат вдалося на першості у Бразилії, де спершу Мірослав зрівняв рахунок у матчі групового етапу проти Гани, а потім вразив ворота господарів турніру у півфіналі, де встановив своє унікальне досягнення. Можливо, форвард десь поступається у зірковості конкурентам по рейтингу, втім його внесок у досягнення збірної Німеччини у нульових / десятих важко переоцінити.

Ейсебіо

Кріштіану Роналду ніколи по-справжньому не наблизився до перемоги на чемпіонаті світу – але це зробив великий португальський співвітчизник Ейсебіо, який демонстрував неймовірний футбол свого часу.

Проте цього було замало для перемоги на бодай одному мундіалі.

Кіліан Мбаппе

Кіліан Мбаппе зіграв на двох чемпіонатах світу, і суперзірка Франції залишила свій слід на обох із них.

П'ять років тому Мбаппе відіграв важливу роль у тріумфі "Ле Бле", і був визнаний найкращим молодим гравцем турніру. В Катарі також відбувся солідний перформанс, особливо у фіналі, де Кіліан пішов по стопах Джеффа Герста, зробивши хет-трик у матчі проти Аргентини. Проте колектив Дідьє Дешама поступився по пенальті. Гравець ПСЖ отримав за свої виступи приз найкращого футболіста мундіалю.

Наразі він забив вісім голів у фінальних стадіях чемпіонатів світу, поступово ідучи до рекорду. Враховуючи вік, цілком реально зробити це.

Франц Бекенбауер

Франц Бекенбауер, один із небагатьох людей, які вигравали чемпіонат світу як гравець, так і як тренер, вперше йому вдалося відчути смак слави за збірну Західної Німеччини в 1974 році.

Пізніше під його керівництвом ФРН виграла мундіаль в 1990 році, перегравши збірну Аргентини з мінімальним рахунком 1:0. Дійсно вагома людина у світі футболу.

Зінедін Зідан

Чемпіонат світу 1998 року належав Франції та Зінедіну Зідану, який забив два голи у фіналі в Парижі, де його команда переграла доволі сильну Бразилію, щоб вперше стати чемпіоном світу.

Чотири роки потому Зізу не зміг перешкодити Франції вилетіти на груповому етапі, але він ледь не допоміг їй здобути ще одну перемогу у 2006 році. На жаль, у фіналі він побачив червону картку через удар головою італійця Марко Матерацці. А в першому таймі виконав пенальті у стилі Паненки.

У серії пенальті перемогу здобув опонент, а Зінедін хоча і підвів своїх партнерів, втім все одно залишиться в літописі чемпіонатів світу.

Роналдо

Зробивши революцію в ролі форварда під час свого плідного періоду в Барселоні, Роналдо непогано розпочав на чемпіонату світу 1998 року (раніше він був наймолодшим членом збірної Бразилії на чемпіонаті світу 1994 року, йому було лише 17 років).

Втім, загадковий інцидент перед фіналом 1998 року не дозволив йому привести бразильську збірну до вершин. По ходу поєдинку із командою Франції феномен пішов з поля, а його колектив поступився.

Однак його час настане: через чотири роки він порвав чемпіонат світу в Південній Кореї та Японії, вигравши Золоту бутсу, а Бразилія завоювала свій п’ятий титул.

Дієго Марадона

Ми могли б погано пожартувати про те, що Дієго Марадона "одноосібно" виграв чемпіонат світу 1986 року за Аргентину, але не буде помилкою сказати, що він це зробив.

Не можна заперечувати, що Дієго був справжнім генієм – і він продемонстрував це, маючи капітанську пов’язку, коли Аргентина пройшла весь шлях у Мексиці.

Загалом Марадона забив п’ять разів на цьому турнірі, причому головним моментом став його гол століття проти збірної Англії у чвертьфіналі.

Ліонель Мессі

Будь-який справжній футбольний романтик хотів би, щоб Ліонель Мессі привів Аргентину до слави на чемпіонаті світу 2022 року, чи не так? У віці 35 років здавалося, що це був фінальний шанс відомого футболіста отримати найбільшу нагороду.

І Мессі навряд чи міг би написати історію більш досконало: він забивав у кожному раунді – і в серії пенальті проти Франції у фіналі та закрив свій персональний гештальт.

Чи цей успіх закріпив його статус найкращого за всі часи? Ці дебати, безсумнівно, триватимуть вічно, але вони принесли йому неймовірний восьмий Золотий м’яч у 2023 році.

Пеле

Чи справді хтось інший міг очолити список найкращих гравців чемпіонату світу всіх часів? Пеле був першою світовою суперзіркою гри – і це було б неможливо без Кубка світу.

Форвард допоміг Бразилії перемогти в 1958, 1962 і 1970 роках, вигравши свій перший чемпіонат світу, будучи 17-річним вундеркіндом.

Став одним із найкращих талантів, які коли-небудь грали у футбол, забивши 12 голів у 14 матчах на чемпіонаті світу протягом чотирьох турнірів та залишивши слід на мундіалях, як ніхто інший.

Пеле став першим гравцем, який тричі вигравав чемпіонат світу.