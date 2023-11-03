Бразильський форвард розпочав процес відновлення.
НЕЙМАР, GETTY IMAGES
03 листопада 2023, 08:55
Форвард Аль-Хіляля Неймар переніс операцію на лівій нозі. Про це футболіст повідомив у Інстаграм.
"Все вийшло. Дякую за всі повідомлення. Тепер зосереджуся на відновленні", – написав Неймар.
Нагадаємо, у Неймара пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки та розрив меніска після матчу Уругвай - Бразилія (2:0).
Зазначимо, що безпосередньо уражену цього разу ділянку ноги нападник збірної Бразилії ще ніколи не травмував у своїй кар’єрі.