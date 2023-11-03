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Бразильський форвард розпочав процес відновлення.

Форвард Аль-Хіляля Неймар переніс операцію на лівій нозі. Про це футболіст повідомив у Інстаграм.

"Все вийшло. Дякую за всі повідомлення. Тепер зосереджуся на відновленні", – написав Неймар.

Нагадаємо, у Неймара пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки та розрив меніска після матчу Уругвай - Бразилія (2:0).

Зазначимо, що безпосередньо уражену цього разу ділянку ноги нападник збірної Бразилії ще ніколи не травмував у своїй кар’єрі.