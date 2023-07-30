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Керманич київського клубу сподівається на Владислава Ваната та Беніто в якості центрального нападника.

У рамках першого туру нового сезону української Прем'єр-ліги київське Динамо зустрілося зі закарпатським Минаєм на полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського, де здобуло впевнену перемогу з рахунком 4:1.

Після цього протистояння головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу відповів на питання щодо трансферних планів клубу цього літа, зокрема про можливе посилення позиції центрального нападника через поточну наявність в команді лише одного номінального форварда в особі Владислава Ваната.

"Беніто може добре грати, як нападник, і він успішно грав на цій позиції на зборах, у матчах з Янг Бойз та Аль-Хілялем, тому це не проблема. Його повернення з оренди було правильним рішенням.

Втім, можливо, ми візьмемо когось ще, щоб мати трьох нападників. У нас більше проблем у центрі захисту, де грають дуже молоді хлопці, і я впевнений, що по ходу чемпіонату вони ще будуть припускатися помилок. На цю позицію потрібно мати досвідчених гравців.

Хочу похвалити своїх гравців, вони зібралися у складний період, у команди хороший моральний стан, і вона є єдиним цілим", — цитує слова Мірчі Луческу офіційний сайт Динамо.

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