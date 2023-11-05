Нападник Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі згадав свої слова на адресу форварда збірної Нідерландів Ваута Веггорста.

"Це через те, що відбувалося до і під час матчу. Вони багато розмовляли.

Нагадаємо, збірна Аргентини здобула перемогу над Нідерландами в 1/4 фіналу катарського чемпіонату світу (2:2 в соновний та додатковий час, по пенальті 4:3). У ході матчу між футболістами виникали сутички, після гри гравці та тренери обох команд критикували поведінку суперників.

В ході флеш-інтерв'ю після матчу, капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі сказав форварду нідерландської команди Вауту Веггорсту: "Чого дивишся, придурок? Йди геть". Цей епізод потрапив у пряму трансляцію та облетів увесь світ.