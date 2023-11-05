Аргентинець згадав скандальний матч проти нідерландців.
Мессі, Getty Images
05 листопада 2023, 14:56
Нападник Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі згадав свої слова на адресу форварда збірної Нідерландів Ваута Веггорста.
"Це через те, що відбувалося до і під час матчу. Вони багато розмовляли.
Я визнаю: мені не сподобалося, що я так відреагував. Емоції взяли гору. Але це напружені моменти і таке може статися"
, — цитує чемпіона світу 2022 року L’Équipe
.
Нагадаємо, збірна Аргентини здобула перемогу над Нідерландами в 1/4 фіналу катарського чемпіонату світу (2:2 в соновний та додатковий час, по пенальті 4:3). У ході матчу між футболістами виникали сутички, після гри гравці та тренери обох команд критикували поведінку суперників.
В ході флеш-інтерв'ю після матчу, капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі сказав форварду нідерландської команди Вауту Веггорсту: "Чого дивишся, придурок? Йди геть". Цей епізод потрапив у пряму трансляцію та облетів увесь світ.