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Дивіться відео найкращих моментів матчу Юнацької ліги УЄФА, що відбувся 7 листопада 2023 року, 13:00.

У матчі четвертого туру Юнацької ліги УЄФА донецький Шахтар поступився Барселоні (0:3).

Перемогу "благранас" принесли забиті м'ячі у виконанні Кальдеро, Родрігеса та Наварро.

При цьому варто зазначити, що з 64 хвилини "гірники" грали у меншості після вилучення Глущенка.

Після чотирьох турів Шахтар посідає третє місце у групі, випереджаючи Антверпен. Попереду Барселона та Порту.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Шахтар — Барселона в 4 турі Юнацької ліги УЄФА-2023/24:

Шахтар U-19 – Барселона U-19 0:3

Голи: Кальдеро, 16, Родрігес, 58, Наварро, 62.

Шахтар U-19: Кравець, Дрозд, Башмарін, Огарков, Шелекета (Пушкарьов, 46), Лосенко, Ющенко (Ломага, 72), Бундаш (Демченко, 46), Цуканов (Янович, 80), Сметана (Гармаш, 72), Глущенко.

Вилучення: Глущенко, 64 (пряма червона картка).