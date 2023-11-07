Дивіться відео найкращих моментів матчу Юнацької ліги УЄФА, що відбувся 7 листопада 2023 року, 13:00.
Шахтар U-19 – Барселона U-19, ФК Шахтар
07 листопада 2023, 18:22
У матчі четвертого туру Юнацької ліги УЄФА донецький Шахтар поступився Барселоні (0:3).
Перемогу "благранас" принесли забиті м'ячі у виконанні Кальдеро, Родрігеса та Наварро.
При цьому варто зазначити, що з 64 хвилини "гірники" грали у меншості після вилучення Глущенка.
Після чотирьох турів Шахтар посідає третє місце у групі, випереджаючи Антверпен. Попереду Барселона та Порту.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Шахтар — Барселона в 4 турі Юнацької ліги УЄФА-2023/24:
Шахтар U-19 – Барселона U-19 0:3
Голи: Кальдеро, 16, Родрігес, 58, Наварро, 62.
Шахтар U-19: Кравець, Дрозд, Башмарін, Огарков, Шелекета (Пушкарьов, 46), Лосенко, Ющенко (Ломага, 72), Бундаш (Демченко, 46), Цуканов (Янович, 80), Сметана (Гармаш, 72), Глущенко.
Вилучення: Глущенко, 64 (пряма червона картка).