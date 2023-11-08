У рамках першого фінального поєдинку плей-оф переможців Юнацької ліги УЄФА львівський Рух прийматиме однолітків із гернінзького Мідтьюлланна.

Цей матч відбудеться сьогодні, 8 листопада, у польському місті Стальова Воля. Гра почнеться о 15:00 за київським часом. Головний арбітр поєдинку — хорват Патрік Коларич.

У прямому ефірі матч Рух — Мідтьюлланн транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Нагадаємо, на півфінальній стадії плей-оф львів'яни здолали боснійський Сараєво.