До вашої уваги трансляція першого фінального поєдинку плей-оф переможців Юнацької ліги УЄФА, що відбудеться 8 листопада о 15:00.
Гравці Руху U-19, фото клубу
08 листопада 2023, 14:30
У рамках першого фінального поєдинку плей-оф переможців Юнацької ліги УЄФА львівський Рух прийматиме однолітків із гернінзького Мідтьюлланна.
Цей матч відбудеться сьогодні, 8 листопада, у польському місті Стальова Воля. Гра почнеться о 15:00 за київським часом. Головний арбітр поєдинку — хорват Патрік Коларич.
У прямому ефірі матч Рух — Мідтьюлланн транслюватиме медіасервіс MEGOGO.
Нагадаємо, на півфінальній стадії плей-оф львів'яни здолали боснійський Сараєво.