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Фахівець не збирається очолювати колишню команду.

Екстренер Динамо та Шахтаря Мірча Луческу запевнив, що не збирається очолювати Динамо Бухарест. Раніше адміністратор цього клубу Андрєй Ніколеску розповів, що 78-річним фахівець веде перемовини з керівництвом.

"Я ні з ким у Румунії не розмовляв. На цю мить не може бути й мови про те, щоб я зв'язався з будь-яким клубом у цій країні", – цитує Луческу Gazeta Sporturilor.

Нагадаємо, що Луческу грав за Динамо як гравець та протягом п'яти років очолював команду як тренер.

Додамо, після матчу з Шахтарем Луческу оголосив про свій вихід з Динамо та завершення тренерської кар'єри.