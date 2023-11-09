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Футболіст доволі непогано виступає у новому колективі.

Романа Бюркі визнано найкращим голкіпером року в МЛС - повідомляє офіційний сайт турніру.

Серед ключових досягнень воротаря варто зазначити: 42 пропущені голи – найменша кількість для гравця його амплуа, які зіграв принаймні 30 ігор за клуб у 34 іграх, один із трьох воротарів, які зробили понад 100 сейвів у MLS (123) цього сезону, 123 сейви за рік, що є другим найбільшим показником серед усіх воротарів у МЛС, достатньо непоганий відсоток сейвів (74,55%), четвертий за величиною серед активних воротарів МЛС, які зіграли щонайменше в 20 іграх цього сезону.

Роман перебрався до Сент-Луїса із Боруссії Дортмунд в якості вільного агента у 2022 році.

Також він виступав у складі Фрайбурга, збірної Швейцарії та інших європейських колективах.