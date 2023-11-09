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Саудівський клуб надіслав пропозицію іспанському спеціалісту.

Саудівський Аль-Іттіхад може очолити іспанський спеціаліст Хулен Лопетегі, передає журналіст порталу Foot Mercato Санті Ауна.

За його даними, 57-річний Лопетегі є пріоритетом для Аль-Іттіхада. Повідомляється, що клуб вже надіслав офіційну пропозицію і чекає на однозначну відповідь іспанця.

Нещодавно Аль-Іттіхад попрощався зі своїм попереднім головним тренером, португальцем Нуну Ешпіріту Санту.

Нагадаємо, у серпні Лопетегі звільнили з англійського Вулвергемптона, який він очолював протягом всього 27 матчів. Він також допоміг Севільї виграти Лігу Європи у сезоні 2019/20.