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36-річний форвард продовжує виступати у чемпіонаті Еквадору.

Колишній нападник донецького Шахтаря Марсело Морено, який нині виступає за Індепендьєнте дель Вальє, оголосив про завершення міжнародної кар'єри. Про це повідомляє D10 Paraguay.

Останніми матчами для 36-річного болівійця у футболці збірної стануть майбутні ігри проти Перу (16 листопада) та Уругваю (22 листопада). Обидва матчі пройдуть у рамках відбору ЧС-2026.

Зазначимо, що Морено є найкращим бомбардиром в історії збірної Болівії. На його рахунку 31 гол у рекордних 106 матчах.

Нагадаємо, Марсело виступав за Шахтар з 2008 по 2012 рік.