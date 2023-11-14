36-річний форвард продовжує виступати у чемпіонаті Еквадору.
Марсело Морено, Archivo
14 листопада 2023, 11:01
Колишній нападник донецького Шахтаря Марсело Морено, який нині виступає за Індепендьєнте дель Вальє, оголосив про завершення міжнародної кар'єри. Про це повідомляє D10 Paraguay.
Останніми матчами для 36-річного болівійця у футболці збірної стануть майбутні ігри проти Перу (16 листопада) та Уругваю (22 листопада). Обидва матчі пройдуть у рамках відбору ЧС-2026.
Зазначимо, що Морено є найкращим бомбардиром в історії збірної Болівії. На його рахунку 31 гол у рекордних 106 матчах.
Нагадаємо, Марсело виступав за Шахтар з 2008 по 2012 рік.