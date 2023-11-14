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Олег Кузнецов розповів про підготовку команди до кваліфікаційного раунду Євро-2024.

Головний тренер юнацької збірної України Олег Кузнецов прокоментував підготовку своєї команди U-19 до відбіркових матчів Євро-2024.

"Якщо на недавній збір у Південній Кореї було запрошено багатьох нових гравців, то зараз акцент було зроблено на тому, щоб футболісти були з ігровою практикою.

За Тімуром Тутєровим ми стежили давно, коли він іще виступав за Колос. Наразі він стабільно виступає за молодіжний склад Сандерленда. Хороші відгуки про Олександра Пищура, високого нападника з Академії Пушкаша. Непогано себе проявляє в Іспанії й Богдан Мануйлов. Сподіваюся, що ці хлопці нам допоможуть.

Із Києва ми виїхали вранці 11-го числа. На Мальту прибули 12-го ближче до вечора. У нас, по суті, буде два повноцінні робочі дні.

Найбільше інформації ми збирали по збірній Мальти, тому що зустрічаємося з господарями в першому турі. А на Косово та Словаччину подивимося на самому турнірі.

Збірна України — фаворит групи? Я не був би таким категоричним. Мальтійці — господарі, тож вони будуть надмотивовані. Із Косовом ми зустрічалися та перемагали його, але це був дуже складний для України поєдинок. А Словаччина завжди мала перспективну молодь. Тому я не став би виділяти якусь збірну. Усі суперники мають приблизно однакові шанси на успіх.

Іншої мети, окрім як пробитися до еліт-раунду відбору чемпіонату Європи, наша команда не має", — наводить слова Кузнецова прес-служба УАФ.

Свій перший матч Україна проведе проти Мальти — гра відбудеться 15 листопада о 12:00 за київським часом. Потім будуть матчі з Косово (18 листопада) та Словаччиною (21 листопада).