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Українці відстали на один бал від переможця.

Збірна України у віці до 19 років посіла друге місці на міжнародному турнірі серед молодіжних команд, що відбувався в Південній Кореї.

Українська команда набрала шість балів, вигравши два матчі з трьох, при цьому забивши дев'ять голів та стільки ж пропустила.

Зазначимо, що в завершальному турі збірна України U-19 здійснила камбек проти Марокко на турнірі в Сеулі. До цього підопічні Олега Кузнецова поступилися господарям (2:4), після чого перемогли команду В’єтнаму (3:2).

Нагадаємо, що з 15-го до 21 листопада юнацька збірна України зіграє у кваліфікаційному раунді Євро-2024 (U-19), де зустрінеться з командами Словаччини, Косова та Мальти.