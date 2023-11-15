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Марсело Гальярдо вирушить до Саудівської Аравії.

Аргентинський спеціаліст Марсело Гальярдо продовжить свою тренерську кар'єру в Саудівській Аравії та стане новим керманичем Аль-Іттіхада. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

47-річний колишній головний тренер Насьоналя та Рівер Плейта підпише з саудівським клубом контракт, який буде розраховано до червня 2025 року.

Також буде передбачена можливість продовження угоди до літа 2027 року.

Нагадаємо, раніше Марсело Гальярдо відмовився очолити Севілью. Аргентинець був звільнений з Рівер Плейта у грудні минулого року. Він працював із клубом з 2014 року, двічі вигравши Кубок Лібертадорес.