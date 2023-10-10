Іспанія

Іспанська команда продовжує шукати нового головного тренера.

Колишній головний тренер Насьоналя та Рівер Плейта Марсело Гальярдо не захотів очолювати Севілью. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.

Таким чином, керівництво "нервіонців" продовжує шукати нового головного тренера після звільнення Хосе Луїса Менділібара.

Також наголошується, що у шорт-листі іспанців є ще двоє кандидатів – Марселіно Гарсія Тораль та Хаві Грасія, останніми клубами яких були Марсель та Лідс відповідно.

Нагадаємо, Гальярдо був звільнений з Рівер Плейта у грудні минулого року. Він працював із клубом з 2014 року, двічі вигравши Кубок Лібертадорес.

Після восьми матчів Севілья набрала вісім очок і посідає 14 місце у турнірній таблиці Ла Ліги. Також команда йде третьою у групі Ліги чемпіонів.