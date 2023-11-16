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Легенду Арсеналу та Аякса відсторонено від футбольної діяльності в Нідерландах на рік, проте покарання не розповсюджується на Бельгію.

Легендарний півзахисник лондонського Арсеналу, каталонської Барселони та інших клубів Марк Овермарс взимку 2022 року втратив свою посаду спортивного директора в Аяксі.

Це сталося після того, як в амстердамському клубі дізналися інформацію про повідомлення недоречного характеру, які Овермарс надсилав своїм колегам жіночої статі протягом тривалого часу, а саме фото власного статевого органу.

Як повідомляє NOS, Нідерландський футбольний союз (KNVB) розглянув цю справу і виніс вердикт, згідно з яким Овермарсу заборонено займатися футбольною діяльністю в Нідерландах строком на один рік із випробувальним терміном на два роки. Причина — порушення положення про сексуальні домагання.

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Втім, зазначається, що покарання легендарного хавбека діє лише в межах Нідерландів, де у вказаний термін він не зможе займати ніяких футбольних посад. Це означає, що Марк Овермарс може продовжувати свою роботу в якості технічного директора бельгійського Антверпена, який є суперником донецького Шахтаря в груповому етапі Ліги чемпіонів-2023/24.

Загроза щодо обмеження роботи Овермарса поза межами Нідерландів з'явиться тільки в тому випадку, якщо Нідерландський футбольний союз передасть рішення по цій справі до ФІФА, а там, у свою чергу, погодяться взяти це рішення під свою юрисдикцію.